Nuovi aiuti in arrivo all'Ucraina ma la Russia alza la voce e minaccia conseguenze negative.

Si è aperto in Germania, nella base militare Ramstein, l'ottavo incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina, guidato dagli Stati Uniti, che raccoglie circa 50 paesi tra alleati Nato e partner. "Non vi lasceremo soli di fronte a una vile aggressione" afferma il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. “Ogni giorno – aggiunge – è importante per risolvere la crisi in atto, ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra”.

Aumento delle tensioni già palpabile dopo l'ok di Washington ed Europa ad altri aiuti militari. Si dibatti sull'invio dei carri armati: "Ci sono pro e contro, ancora non abbiamo deciso" comunica il ministro tedesco della Difesa. A rallentare la decisione anche le parole del Cremlino che minaccia gravi conseguenze. La riunione di oggi a Ramstein, afferma Mosca, è una provocazione e si rischia una pericolosa escalation.

Per la prima volta dallo scoppio del conflitto un convoglio umanitario Onu ha raggiunto Soledar, nella zona controllata dal governo ucraino. Tre i camion di aiuti nella città colpita dai bombardamenti russi dei giorni scorsi con beni di prima necessità per 800 persone.

