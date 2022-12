Nuovi bombardamenti in Ucraina: sirene antiaeree in tutto il Paese e blackout

Non c'è tregua in Ucraina: le sirene antiaeree continuano a suonare in tutte le regioni del Paese. L'allerta è scattata di nuovo la mattina di giovedì 29 dicembre quando, come riportano fonti ucraine, 13 aerei dell'aviazione russa e due navi portamissili nel Mar Nero sono entrate in azione. Oltre a Kiev, esplosioni segnalate anche a Leopoli (a ovest), a Kharkiv (a est) e a Odessa (a sud). Un nuovo attacco su larga scala, dunque.

E torna l'incubo black-out, con interruzioni di corrente annunciate in diverse aree. Secondo le ultime notizie, proprio Leopoli sarebbe rimasta senza elettricità per il 90% dopo un bombardamento a un'infrastruttura energetica. Si parla, per il momento, di danni consistenti all'intera rete nazionale. Diverse esplosioni anche nella capitale Kiev: danneggiata una delle vie principali della città. Colpito un edificio residenziale.

La guerra prosegue, poi, attraverso l'uso di droni. Velivoli di questo tipo, di origine ucraina, sono stati distrutti in un'area di confine. Abbattuto nelle scorse ore, dalle difese russe, anche un oggetto non identificato vicino a una base militare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: