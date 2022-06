GUERRA Nuovi lanciarazzi a Kiev, Mosca: "Benzina sul fuoco" Il Cremlino non esclude un incontro Putin - Zelensky e intanto prosegue l'avanzata russa in Donbass

Mentre a Severodonetsk, città chiave per il dominio nel Donbass, la Russia continua a conquistare terreno, Mosca apre ad un incontro diretto Putin-Zelensky. Nessuno lo esclude, ha precisato il Cremlino, ma dovrebbe essere finalizzato qualche documento. Intanto viene valutato "in modo estremamente negativo" il nuovo pacchetto di sostegno militare degli Usa all'Ucraina. Dall'Arabia Saudita dove ha incontrato i leader dei Paesi del Golfo Serghei Lavrov ha detto che "sono provocazioni che mirano a coinvolgere l'Occidente nel conflitto", mentre per il portavoce di Putin, Peskov “gli Stati Uniti stanno gettando altra benzina sul fuoco". Il Segretario di Stato americano Blinken, nel frattempo, ha precisato di avere avuto rassicurazioni da Kiev che i nuovi sistemi d'arma non saranno utilizzati per colpire il territorio russo mentre ha incontrato il Segretario Nato Stoltenberg sul tema dell'ingresso nel patto atlantico di Svezia e Finlandia che con il no della Turchia non potrebbe realizzarsi visto che serve un via libera unanime da parte di tutti i paesi dell'alleanza.

