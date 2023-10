MEDIORIENTE Nuovi raid su Gaza, Israele si prepara alla 'prossima fase'

Nuovi raid su Gaza, Israele si prepara alla 'prossima fase'.

Sono proseguiti per tutta la notte gli attacchi su Gaza da parte dell'esercito israeliano che riferisce di avere colpito "più di 100 obiettivi di Hamas" e fa sapere di "prepararsi per la prossima fase della guerra". Sono ripresi intanto, dopo alcune ore di relativa calma, i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele. Resta chiuso intanto il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto e non si registrano movimenti nel luogo. Gli aiuti umanitari diretti a Gaza dovrebbero entrare non prima di sabato. Lo afferma l'Onu.

"Un conto è il contrasto all'immigrazione irregolare e un conto è il contrasto al terrorismo: l'arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace tutti i personaggi che si dovessero presentare in quella rotta. Quest'anno almeno in due casi abbiamo intercettato personaggi che non davano affidamento, per quali ci risultava traccia di fenomeni di contiguità con organizzazioni della radicalizzazione islamica nei Paesi di provenienza: sono stati arrestati e rimpatriati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che l'attenzione è "alta" nei confronti di minacce "di tipo indefinito, come i lupi solitari e casi di emulazione".

