MEDIO ORIENTE Nuovi scontri nella notte tra Usa e Iran Gli americani nella notte hanno colpito centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici iraniani. Da Teheran raid contro installazioni militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrein

Nuovi scontri nella notte tra Usa e Iran.

Non c'è più tregua nel Golfo: gli Stati Uniti hanno sferrato nella notte nuovi attacchi in Iran, colpendo centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni e strutture di sorveglianza costiera. Teheran ha risposto con raid contro installazioni militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrein, nell'ambito di quella che l'esercito iraniano ha denominato la decima fase dell'operazione di rappresaglia "Lightning."

Il Comando Centrale americano ha rivendicato su X l'utilizzo di "munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas", con l'obiettivo dichiarato di "ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz." Gli attacchi si sono conclusi alle 21 ora statunitense. Secondo un funzionario del ministero della Salute iraniano, uno dei raid ha colpito zone vicine a un ospedale oncologico ad Ahvaz, provocando la fuga di pazienti e accompagnatori.

Esplosioni sono state udite anche nei pressi di Teheran, nella zona di Pakdasht e Parchin, dove è stato attivato il sistema di difesa aerea. La risposta iraniana è stata massiccia: i pasdaran hanno dichiarato di aver lanciato due ondate di attacchi missilistici contro basi aeree in Giordania, colpendo ad Al-Azraq radar, sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio di carburante. L'esercito giordano ha annunciato di aver intercettato otto missili iraniani senza vittime né danni.

In Kuwait, secondo Teheran, sono stati presi di mira sistemi radar, batterie Patriot e depositi di carburante nella base di Ali Al Salem. In Bahrein, droni iraniani avrebbero colpito radar e sistemi di comunicazione nella base di Sheikh Isa. Sul fronte diplomatico-industriale, il dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di sistemi d'arma a guida di precisione all'Arabia Saudita per 1,96 miliardi di dollari, con BAE Systems come contraente principale.

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