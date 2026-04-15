Nuovo affondo di Trump: "Dite al Papa che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti"

Continua il “duello” a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Dal suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti torna all’attacco e scrive: “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’AMERICA È TORNATA!”.

Trump ha poi condiviso un post pubblicato su X dall’account @KanekoaTheGreat, secondo cui, prima di diventare Papa, il cardinale Robert Prevost avrebbe espresso posizioni critiche nei confronti del presidente e su diversi temi politici e sociali. Nel messaggio si cita anche un intervento successivo alla morte di George Floyd: “Abbiamo bisogno di sentire di più i leader della Chiesa, per rifiutare il razzismo e cercare giustizia”. Il commento del presidente è stato lapidario: “Not good!!!”.





In successive dichiarazioni alla stampa, Trump ha ribadito di non avere nulla di cui scusarsi con il Pontefice, definendolo “debole sul crimine” e “terribile in politica estera”. Nei giorni scorsi Papa Leone XIV aveva replicato affermando di non temere l’amministrazione americana e di aver semplicemente richiamato il messaggio del Vangelo nelle sue critiche alla guerra in Medio Oriente.

Intanto, in un comunicato diffuso sui social media, l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando centrale delle forze armate statunitensi, ha annunciato che, dopo 36 ore di preparativi, è stato completato il blocco navale nello stretto di Hormuz: “Le forze statunitensi hanno completamente bloccato il traffico economico via mare da e per l’Iran”.







