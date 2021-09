Nuovo regime in Afghanistan: Usa preoccupati, il Panshir chiede aiuto

Nuovo regime in Afghanistan: Usa preoccupati, il Panshir chiede aiuto.

Dopo l'annuncio del nuovo governo talebano in Afghanistan, è arrivata la risposta degli Stati Uniti, che si dicono preoccupati per le scelte effettuate: la quasi totalità del governo è infatti composta da ricercati e persone iscritte tra i terroristi, senza l'inclusione nel gruppo di nessuna donna. Nel frattempo il Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan ha rivolto un appello all'Onu e ad altre organizzazioni regionali e internazionali per fermare il genocidio dei Talebani nella valle del Panshir, definendo "illegale" il governo appena instaurato.

