Nuovo tentato assassinio di Trump: "Non mi arrenderò mai".

Secondo tentato assassinio contro Donald Trump in due mesi. Un uomo è stato fermato dal Secret Service, che ha aperto il fuoco contro il sospettato: attraverso una recinsione aveva puntato un fucile d'assalto contro il tycoon, che stava giocando a golf nel suo club di West Palm Beach in Florida. L'attentatore è stato identificato come Ryan Ruth, 58 anni proveniente dalle Hawaii. L'uomo ha una sfilza di precedenti penali, grandi e piccoli, lunga oltre 20 anni, e nel 2002 fu arrestato nel North Carolina quando aveva 36 anni per il possesso di una mitragliatrice, che la polizia allora, sulla scia degli eventi dell'11 settembre, classificò come "arma di distruzione di massa". Lo scrivono i media americani.

L'ex presidente si dice ancora più "determinato" nella sua corsa alla Casa Bianca: "Non mi arrenderò mai".

