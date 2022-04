GUERRA Nyt: elicotteri d'attacco russi al confine est ucraino Maria Zakharova: "Germania coinvolta in attività biologiche militari"

Nyt: elicotteri d'attacco russi al confine est ucraino.

La Russia sta schierando elicotteri d'attacco lungo il confine orientale con l'Ucraina e sta inviando altre truppe e pezzi di artiglieria nel territorio nemico per prepararsi al previsto assalto nell'est del Paese: lo scrive il New York Times, che cita anonimi funzionari ucraini e statunitensi. Secondo analisti militari, riferisce ancora il giornale, potrebbero passare "settimane" prima che Mosca completi il consolidamento delle sue forze, ma quando tutto sarà pronto, l'offensiva sarà "lunga e molto, molto sanguinosa". Nessuna conferma o smentita da Mosca a tal proposito, ma intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa su rt.com la Germania dicendo che è coinvolta in "attività biologiche militari" in Ucraina e Russia. Ha poi spiegato: "Berlino ha coordinato il suo lavoro sulla biodifesa con i suoi alleati statunitensi". Il ministero degli Esteri russo ha poi reso pubblico che il premier britannico Boris Johnson ha il divieto di entrare nel territorio russo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: