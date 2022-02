NYT, Russia aumenta truppe, con invasione migliaia vittime

Secondo il New York Times, Biden ha informato nei giorni scorsi che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze per una invasione dell'Ucraina, che potrebbe causare fino a 50 mila morti civili e 23 mila militari ucraini, far capitolare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa. Mosca considera "follia" le speculazioni Usa riguardo un possibile attacco russo. "Follia e allarmismo continuano", dice il viceambasciatore russo all'Onu, Polyanskiy. La presidenza ucraina intanto sostiene che le chance di una soluzione diplomatica sono maggiori di quelle di una escalation militare.