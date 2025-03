GUERRA NYT: "Trump valuta oggi la sospensione degli aiuti a Kiev" Mosca: "Continua il dialogo con Washington ed anche l'invasione dell'Ucraina fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi".

Prevista oggi, secondo il Nyt, una riunione di Trump con il segretario di Stato Rubio e il segretario alla Difesa Hegseth, per valutare ed eventualmente adottare misure sull'Ucraina, tra le quali la sospensione o l'annullamento degli aiuti militari a Kiev, comprese le ultime spedizioni di munizioni e attrezzature autorizzate e pagate dall'amministrazione Biden. Già decisa intanto l'interruzione delle operazioni di cyberspionaggio contro la Russia mentre da Mosca il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, parla di frammentazione dell'occidente e dichiara che "continua il dialogo con Washington per normalizzare le relazioni bilaterali" ma continua anche l'invasione dell'Ucraina "per raggiungere tutti gli obiettivi fissati fin dall'inizio". “Mai così alto il rischio di guerra nell'Unione Europea” ha commentato il Ministro degli Esteri Francese Jean-Noël Barrot. Zelensky, intanto, ha ribadito che è pronto a dimettersi per l'adesione dell'Ucraina alla Nato ma in caso di nuove elezioni si ricandiderà. "Chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con la balistica" ha affermato il presidente ucraino ricordando che la settimana scorsa la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "più di 1.050 droni d'attacco, quasi 1.300 bombe aeree e più di 20 missili per distruggere città e uccidere persone". Dopo Zelensky, ieri, oggi Re Carlo III, intanto riceve a Londra il primo ministro canadese Justin Trudeau per discutere della sovranità del Canada - di cui Re Carlo III è capo dello Stato - dopo le parole del presidente Donald Trump che vorrebbe fare della nazione vicina il 51/o Stato degli Usa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: