Occhi puntati sulla Bielorussia, esercitazione congiunta con le milizie di Mosca

L'ultima esercitazione congiunta sul territorio bielorusso nel 2021 aveva preparato il terreno per l'invasione dell'Ucraina, consentendo all'esercito russo di spostare truppe e armamenti verso il confine ovest. L'offensiva contro Kiev era partita anche da qui.

Gli occhi dei Paesi europei sono puntati sull'esercitazione militare Zapad-2025, in cui Russia e Bielorussia stanno provando uno scenario difensivo, nel caso in cui Minsk venisse attaccata dai Paesi occidentali. Presenti anche osservatori da 23 Paesi, tra cui tre della Nato: Stati Uniti, Turchia e Ungheria.

Questa esercitazione arriva in un momento delicato per il presidente Alexander Lukashenko: di recente ha fatto aperture verso l'amministrazione Trump e, in cambio di una revoca molto parziale delle sanzioni americane, ha liberato più di 50 prigionieri. Dopo gli attacchi di Kiev a una raffineria nella regione di Leningrado e ad altre strutture, tra cui un impianto chimico, Mosca accusa Kiev di rallentare il processo negoziale. In una dichiarazione, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov ha affermato che la Nato è di fatto coinvolta nel conflitto russo-ucraino per il sostegno che i Paesi occidentali danno a Kiev.

In Regno Unito la ministra degli Esteri Yvette Cooper ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per protestare contro la violazione dello spazio aereo polacco e rumeno.







