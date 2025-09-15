UCRAINA Occhi puntati sulla Bielorussia, esercitazione congiunta con le milizie di Mosca Nel 2021 l'operazione Zapad aveva preparato il terreno all'offensiva in Ucraina, presenti anche osservatori americani, turchi e ungheresi

L'ultima esercitazione congiunta sul territorio bielorusso nel 2021 aveva preparato il terreno per l'invasione dell'Ucraina, consentendo all'esercito russo di spostare truppe e armamenti verso il confine ovest. L'offensiva contro Kiev era partita anche da qui.

Gli occhi dei Paesi europei sono puntati sull'esercitazione militare Zapad-2025, in cui Russia e Bielorussia stanno provando uno scenario difensivo, nel caso in cui Minsk venisse attaccata dai Paesi occidentali. Presenti anche osservatori da 23 Paesi, tra cui tre della Nato: Stati Uniti, Turchia e Ungheria.

Questa esercitazione arriva in un momento delicato per il presidente Alexander Lukashenko: di recente ha fatto aperture verso l'amministrazione Trump e, in cambio di una revoca molto parziale delle sanzioni americane, ha liberato più di 50 prigionieri. Dopo gli attacchi di Kiev a una raffineria nella regione di Leningrado e ad altre strutture, tra cui un impianto chimico, Mosca accusa Kiev di rallentare il processo negoziale. In una dichiarazione, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov ha affermato che la Nato è di fatto coinvolta nel conflitto russo-ucraino per il sostegno che i Paesi occidentali danno a Kiev.

In Regno Unito la ministra degli Esteri Yvette Cooper ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per protestare contro la violazione dello spazio aereo polacco e rumeno.

