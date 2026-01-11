AMBIENTE Oceani mai così caldi: aumento pari a 38 anni di consumi dell’umanità Segnale netto del persistente squilibrio energetico della Terra

Le temperature degli oceani hanno raggiunto un nuovo record: nel 2025 le sue acque hanno immagazzinato più calore che in qualsiasi altro periodo dall'inizio delle misurazioni moderne, paragonabile all'energia consumata dall'economia mondiale in 38 anni, l'equivalente di circa 370 milioni di bombe di Hiroshima. Un dato che non va letto con una scrollata di spalle: si tratta di uno dei migliori indicatori del cambiamento climatico, poiché gli oceani assorbono oltre il 90% del calore in eccesso generato dall’aumento dei gas serra.

L'energia accumula influenza il meteo globale: acque più calde favoriscono precipitazioni intense, cicloni tropicali più distruttivi e inondazioni, contribuiscono all’innalzamento del livello del mare attraverso la dilatazione termica e mettono sotto stress ecosistemi fragili come le barriere coralline, esposte a ondate di calore marine sempre più frequenti.

L'analisi nasce da uno studio internazionale che ha coinvolto più di 50 ricercatori, con la partecipazione dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna.

Quindi, cosa aspettarsi? L’incertezza principale – rimarcano gli esperti – non risiede più nei meccanismi fisici, ormai ben noti, ma nelle decisioni collettive sulle emissioni. Finché l’energia continuerà ad accumularsi nel sistema climatico, gli oceani stabiliranno nuovi record, con effetti a catena su clima, ecosistemi e società umane.

