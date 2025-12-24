Offensiva di Natale in Ucraina, mentre continuano i negoziati. Bomba a Mosca

Kiev non dovrà rinunciare formalmente all'ingresso nella Nato. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, parlando del piano americano per porre fine alla guerra. Il dossier di pace prevede che Stati Uniti, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma non c'è consenso con gli Usa sui territori. Intanto, secondo un sondaggio di Politico e Public First, ampie fasce dell’opinione pubblica in Germania e Francia considerano gli Stati Uniti inaffidabili e destabilizzanti.

Mentre da una parte procedono i negoziati, dall'altra un massiccio attacco russo sul terreno di scontro causa almeno tre morti. In totale 650 droni e più di 30 missili colpiscono abitazioni e infrastrutture energetiche in 13 regioni del Paese. Riferiti estesi blackout, in condizioni climatiche rigide. L'esercito ucraino si ritira da Siversk. La caduta della città rafforza la pressione su Sloviansk e Kramatorsk, ultime roccaforti ucraine nel Donetsk. Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale sono rimasti feriti.







