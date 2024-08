ESTERI Offensiva ucraina in territorio russo, evacuazione in corso in distretto regione Belgorod

La Russia ha annunciato l'evacuazione dei residenti da un distretto della regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, mentre prosegue l'incursione delle forze di Kiev nella vicina regione di Kursk. "La mattinata si preannuncia allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky", ha detto in un video pubblicato su Telegram il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando ad evacuare" gli abitanti di questo distretto, ha aggiunto.

L’incursione a Kursk è forse la più grande operazione di terra condotta dell’esercito ucraino in territorio russo dall’inizio della guerra, nel febbraio del 2022. Secondo informazioni da analisti militari russi, l’esercito ucraino si sarebbe spinto fino a 30 chilometri all’interno del territorio russo. Le operazioni si stanno concentrando soprattutto intorno a Sudzha, un piccolo capoluogo di provincia nei cui dintorni ci sono una centrale nucleare e un grosso snodo di gasdotti. Inizialmente l’esercito russo era stato colto di sorpresa, ma a partire da venerdì sono iniziati ad arrivare nella regione di Kursk carri armati e rinforzi per cercare di fermare l’avanzata ucraina.

Sabato sera, in un video, il presidente Zelensky ha detto che le azioni dell’esercito stanno “portando la guerra nel territorio dell’aggressore”, ossia la Russia, e che “l’Ucraina si sta dimostrando capace di fare giustizia e mettere il giusto tipo di pressione sull’aggressore”.

