Oggi a Downing Street la staffetta fra Johnson e Truss.

Con un passaggio di consegne che la 96enne regina Elisabetta presiederà per la prima volta dalla residenza scozzese estiva di Balmoral, ricevendo il quattordicesimo e la quindicesima premier dei suoi 70 anni di regno, l'attuale ministra degli Esteri Liz Truss, divenuta leader dei Tory, assume oggi la guida del governo britannico, succedendo a Boris Johnson. Si dice fiero di quanto fatto il premier uscente e cita Cincinnato: 'Ritornerò al mio aratro', un riferimento che molti osservatori leggono come accenno ad un possibile ritorno. Mosca: 'con l'arrivo di Truss non ci aspettiamo cambiamenti nei rapporti Russia-Regno Unito'.

