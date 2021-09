Oggi vertice Usa-Francia alle Nazioni Unite per chiudere la crisi tra Parigi e Washington

I ministri degli Esteri americano e francese, Antony Blinken e Jean-Yves Le Drian, si vedranno oggi all'Onu, in seguito alla dichiarazione congiunta dei presidenti per chiudere la crisi tra Parigi e Washington sulla commessa dei sottomarini australiani. Lo ha annunciato un responsabile statunitense. I due ministri hanno già avuto un colloquio a margine di una riunione dei membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'Onu, e "ci aspettiamo un incontro bilaterale", ha detto la fonte ai giornalisti.