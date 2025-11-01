TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Ognissanti in San Pietro: Papa Leone XIV esalta il valore dell’educazione e onora Newman

"Ogni singola creatura ha un ruolo da svolgere. Il contributo che ogni persona può dare è di valore unico, e il compito delle comunità educative è incoraggiare e custodire tale contributo"

1 nov 2025
Le parole di Papa Leone XIV durante messa solenne di Ognissanti in Piazza San Pietro
Le parole di Papa Leone XIV durante messa solenne di Ognissanti in Piazza San Pietro

Nella ricorrenza di Ognissanti Papa Leone XIV ha celebrato una messa solenne in Piazza San Pietro, a conclusione del giubileo dell'Educazione. Durante la messa, il pontefice ha proclamato San Giovanni Enrico Newman "Dottore della Chiesa" e lo ha nominato, insieme a San Tommaso d'Aquino, co-patrono della missione educativa della Chiesa. 

Proprio sul ruolo e il valore dell'educazione, queste le parole del Santo Padre:

"Ogni singola creatura ha un ruolo da svolgere. Il contributo che ogni persona può dare è di valore unico, e il compito delle comunità educative è incoraggiare e custodire tale contributo. Non dimentichiamo che al centro del percorso educativo non troviamo individui astratti, ma persone reali, soprattutto quelle che sembrano avere risultati inferiori alle aspettative secondo i parametri di economie che le escludono o addirittura le uccidono. Siamo chiamati a formare le persone, affinché possano brillare come stelle nella loro piena dignità. Possiamo dire, quindi, che da una prospettiva cristiana l'educazione aiuta tutti a diventare santi".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo