SANTO PADRE Ognissanti in San Pietro: Papa Leone XIV esalta il valore dell’educazione e onora Newman "Ogni singola creatura ha un ruolo da svolgere. Il contributo che ogni persona può dare è di valore unico, e il compito delle comunità educative è incoraggiare e custodire tale contributo"

Nella ricorrenza di Ognissanti Papa Leone XIV ha celebrato una messa solenne in Piazza San Pietro, a conclusione del giubileo dell'Educazione. Durante la messa, il pontefice ha proclamato San Giovanni Enrico Newman "Dottore della Chiesa" e lo ha nominato, insieme a San Tommaso d'Aquino, co-patrono della missione educativa della Chiesa.



Proprio sul ruolo e il valore dell'educazione, queste le parole del Santo Padre:



"Ogni singola creatura ha un ruolo da svolgere. Il contributo che ogni persona può dare è di valore unico, e il compito delle comunità educative è incoraggiare e custodire tale contributo. Non dimentichiamo che al centro del percorso educativo non troviamo individui astratti, ma persone reali, soprattutto quelle che sembrano avere risultati inferiori alle aspettative secondo i parametri di economie che le escludono o addirittura le uccidono. Siamo chiamati a formare le persone, affinché possano brillare come stelle nella loro piena dignità. Possiamo dire, quindi, che da una prospettiva cristiana l'educazione aiuta tutti a diventare santi".



