GUERRA IN UCRAINA Ok da Europa e Stati Uniti a nuove sanzioni contro Mosca Le autorità russe danno un ultimatum alla madre di Alexei Navalny minacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti, il corpo dell'oppositore di Putin sarà sepolto nella colonia penale dove è morto.

"Se Putin non paga il prezzo della morte e della distruzione che sta provocando, andrà avanti". Così il presidente americano Joe Biden nel giorno in cui gli Usa annunciano una nuova serie di sanzioni su oltre 500 obiettivi russi in risposta alla morte di Navalny. Anche il Consiglio UE adotta il tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin.

Azioni che Mosca non ha affatto digerito: “L'Unione Europea – sottolinea il ministero degli esteri russo - continua i suoi inutili tentativi di esercitare pressioni attraverso misure restrittive unilaterali che riteniamo illegali e risponderemo ampliando l'elenco dei rappresentati europei a cui è vietato l'ingresso nella Federazione russa". Sulle sanzioni americane interviene l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti definendole “un nuovo tentativo, sfacciato e cinico, di ingerenza negli affari interni della Russia”.

In un'intervista a Fox News il presidente ucraino Zelensky invita Biden e il candidato repubblicano Trump a visitare l'Ucraina affinché vedano con i loro occhi la tragedia che si sta consumando, commentando le parole del tycoon che sosteneva di poter porre fine alla guerra in 24 ore. Intanto le autorità russe danno un ultimatum alla madre di Alexei Navalny minacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti, il corpo dell'oppositore di Putin sarà sepolto nella colonia penale dove è morto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: