Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffè: evacuata la zona.

Ore di paura nei Paesi Bassi. A Ede diverse persone sono state prese in ostaggio all'interno di un bar molto frequentato da giovani. A fare irruzione nel locale – a quanto pare - un uomo con armi ed esplosivi. Avrebbe minacciato di fare saltare in aria l'edificio. La polizia olandese ha affermato che “al momento” non vi è ancora alcun segno di “motivazione terroristica”. Situazione in costante evoluzione; in questi minuti 3 ostaggi sarebbero stati liberati, ma non è chiaro quante siano ancora le persone trattenute.

Seguiranno aggiornamenti

