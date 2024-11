SPAGNA Oltre 200 morti a Valencia. Decine di migliaia senza acqua né luce In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto

A Valencia si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana. Il bilancio dei morti ora supera i 200. L'emergenza resta alta, con circa 366.000 abitanti senza acqua potabile e 50.000 al buio. Ancora polemiche sul ritardo dell'allarme. In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto. Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia. Il gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato infatti cancellato in seguito alla tragedia causata dall'alluvione. Si stanno valutando altre piste.

L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l'allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. "Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare", ha indicato il servizio di emergenza attraverso il suo profilo sulla rete social X.



