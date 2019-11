MALTA Omicidio Caruana Galizia, arrestato l'imprenditore in fuga

Per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato il businessman Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta. Era a bordo del suo yacht, bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Fenech è anche il titolare del fondo segreto 17 Black, denunciato dalla Caruana. Il premier maltese Joseph Muscat non ha ancora voluto confermare che l'arresto sia avvenuto in quanto sospetto mandante dell'omicidio.



