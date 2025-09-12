USA Omicidio di Charlie Kirk, diffuso il video del sospetto killer: “Serve l’aiuto di tutti” Il governatore dello Utah: oltre 7mila segnalazioni, ma l’autore della sparatoria è ancora in fuga. L’FBI punta sull’identificazione attraverso immagini e tracce raccolte

Le autorità dello Utah hanno diffuso un nuovo video che mostra il presunto killer di Charlie Kirk, l’attivista conservatore vicino a Donald Trump ucciso mercoledì durante un evento alla Utah Valley University. Nelle immagini si vede l’uomo saltare dal tetto da cui avrebbe sparato e fuggire a piedi. Poco distante, in un’area boschiva, gli agenti hanno trovato un fucile e munizioni con iscrizioni riconducibili – secondo indiscrezioni – a slogan antifascisti e pro-transgender.

Il governatore Spencer Cox ha chiesto la massima collaborazione dei cittadini: “Non possiamo fare il nostro lavoro senza l’aiuto del pubblico”. Secondo i dati diffusi, l’FBI ha ricevuto oltre 7mila segnalazioni, un numero record mai registrato dai tempi dell’attentato alla maratona di Boston. L’agenzia federale ha reso note anche quattro foto che ritraggono l’uomo con un cappellino scuro e una maglietta con bandiera americana e aquila.

La polizia pensa di aver identificato il sospetto, un giovane forse studente dell’università, ma al momento non è stato emesso alcun mandato di arresto. Il governatore Cox ha annunciato l’intenzione di perseguire la pena di morte per l’autore dell’omicidio. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato alla calma, chiedendo “una risposta non violenta” e confermando la sua presenza ai funerali di Kirk.

