CORONAVIRUS Oms, contagio all'estero 'punta iceberg' Salgono a 908 i morti per Coronavirus e oltre 40mila le persone contagiate

Oms, contagio all'estero 'punta iceberg'.

I casi di coronavirus, la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere "la punta dell'iceberg": il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre una "missione di esperti internazionali" è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all'epidemia, ha messo in guardia in un tweet che "ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina".

Salgono a 908 i morti per Coronavirus e oltre 40mila le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Oggi in Cina si torna a scuola e al lavoro. E sulla Diamond Princess, la nave da crociera alla fonda al largo di Yokohama, si registrano 60 nuovi casi, portando il totale a 130. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio. Tavolo interministeriale sul Coronavirus oggi a Palazzo Chigi, allo studio una task force.



I più letti della settimana: