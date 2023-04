OMS: "In Sudan occupato laboratorio contenente campioni di malattie"

Non usa giri di parole il Ministro degli Esteri di Mosca Lavrov nel suo intervento all'ONU: “L'America – dice – vuole distruggere la globalizzazione e imporre l'ordine nel mondo, andando così contro la Carte delle Nazione Unite”. Pronta la replica del Segretario Generale Antonio Guterres: “È l'invasione russa – dice – a violare la Carta delle Nazioni Unite”. Nuove vittime civili intanto nella regione orientale di Kharkiv: “Una persone è stata uccisa, dieci ferite e altre sono ancora sotto le macerie – afferma il presidente Zelensky – il paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci”. Dal Cremlino nuova minaccia dell'ex presidente russo Medvedev: “I nostri avversari non devono sottostimare la possibilità di un uso di armi nucleari da parte di Mosca. Non so quale potrebbe essere il grilletto che farebbe scattare un conflitto mondiale – aggiunge - ma ad un certo punto potrebbe succedere. Tutti devono lavorare per assicurare che non si materializzi”.

Sono atterrati con un aereo dell'Aeronautica militare i 96 cittadini italiani e 13 stranieri fuggiti dalla guerra in Sudan. A Ciampino presente il ministro degli esteri Tajani. In due giorni sono stati 21 i voli per i Paesi dell'Ue. Secondo l'Onu fino a 270.000 persone potrebbero fuggire dalla guerra e l'OMS lancia il rischio batteriologico dopo l'occupazione di un laboratorio pubblico contenente campioni di malattia tra cui polio e morbillo.