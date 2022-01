COVID-19 Oms: servono i nuovi vaccini, booster non bastano più

Secondo Anthony Fauci, il superesperto americano consigliere di Joe Biden per il Covid, "Omicron alla fine troverà tutti" grazie al suo grado di trasmissibilità senza precedenti. Anche i vaccinati "saranno probabilmente infettati, ma non finiranno in ospedale e non moriranno". I vaccini anti Covid finora prodotti non bastano più. L'Oms ritiene che ne servano altri "con un alto impatto sulla prevenzione di infezione e trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattia severa e morte". E l'Ema ritiene che "vaccinazioni ripetute in breve tempo non sono sostenibili a lungo". Il governo annuncia la distribuzione di 4 milioni di dosi tra il 12 e il 14 gennaio.

