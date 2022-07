Ondata di caldo in Europa

Dall'Africa l'ondata di caldo si è riversata sull'Europa, con temperature che superano i 42 gradi in diversi Stati. Record assoluto anche per gli incendi, che stanno devastando Spagna, Portogallo, Francia e Italia. Preoccupa la siccità dilagante. “L'umanità sta affrontando un suicidio collettivo”, è l'allarme lanciato del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Nessuna nazione è immune. Eppure continua la nostra dipendenza dai combustibili fossili”, ha aggiunto. In Italia, oggi e domani, bollino rosso per 5 città: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Mercoledì a rischio anche Bologna, Rieti, Genova e Roma. Manterranno il bollino verde fino mercoledì, invece, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A San Marino il picco di calore si raggiungerà nel weekend, con massime di 36-37 gradi.

