One World Together at Home: artisti a sostegno dell'Oms.

Artisti da tutto il mondo per One World Together at Home, evento-concerto voluto da Lady Gaga con esibizioni dalle abitazioni a sostegno di Oms, associazioni di volontariato e soprattutto medici ed infermieri che ogni giorno rischiano la vita. Tributo all'Italia: in collegamento la dottoressa Silvia Castelletti la cui foto con i segni per la mascherina ha fatto il giro del mondo. La prima a esibirsi Lady Gaga, che ha invitato tutti a sorridere intonando al piano il brano Smile. Si sono avvicendati fra gli altri Elton John, Paul McCartney, i Rolling Stones, Lizzo. Per l'Italia Andrea Bocelli e Zucchero.



