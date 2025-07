Onu: "A Gaza è in atto lo scenario peggiore di carestia"

“A Gaza è in atto lo scenario peggiore di carestia”. A dirlo è sistema globale di monitoraggio della fame Onu, che stima migliaia di bambini malnutriti. Il Ministero della Salute controllato da Hamas fa sapere che solo ieri sono morte 14 persone per questo motivo. Dall'inizio della guerra 147, tra cui 88 bambini. I lanci aerei – stima - non saranno sufficienti a scongiurare una “catastrofe umanitaria”. L'unica salvezza – sostiene – sarebbe l'accesso umanitario “immediato e senza ostacoli” nella Striscia. Trump annuncia la creazione di centri di distribuzione alimentare, con il sostegno di Regno Unito e Unione europea. Il presidente Usa ha definito la carestia a Gaza “reale”, soprattutto tra i bambini, contraddicendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu. Secondo Hamas dall'inizio della guerra ci sono stati quasi 60mila morti tra i civili palestinesi, 30 solo nel bombardamento di ieri su Nuseirat. In questa situazione l'appello accorato del Papa: “Il mondo è dilaniato dalle guerre, serve la pace”. A provarci è l'Onu, che ha convocato al Palazzo di Vetro di New York una Conferenza sulla questione palestinese, nella quale interverrà oggi anche il segretario agli Esteri Luca Beccari. L'assise punta a rilanciare un percorso condiviso verso la pace e la soluzione dei due Stati. “Indipendentemente dagli esiti conclusivi – ha dichiarato Beccari alla vigilia – la conferenza rappresenterà un importante e storico passo in avanti nel tentativo di porre fine alla perdurante situazione di guerra e di instabilità”.