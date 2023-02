GUERRA IN UCRAINA ONU: al voto nuova risoluzione per la pace Nell'anniversario dello scoppio del conflitto il clima tra occidente e Russia è sempre più teso

Il 24 febbraio 2022 il presidente russo Putin dava il via “all'operazione speciale” in Ucraina rivelatasi subito per quello che è, una brutale guerra. Alla vigilia dell'anniversario l'Organizzazione delle Nazioni Unite è pronta a votare una nuova risoluzione a favore della pace, dalla quale si attende un massiccio sostegno a Kiev.

Il documento invoca una "pace globale, giusta e duratura in Ucraina in linea con i principi della Carta Onu", ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo tra i primi in assemblea e abbracciando il suo omologo ucraino Kuleba che ha seri dubbi sul piano cinese per la pace.

Il ministro della difesa russo su Telegram afferma che Kiev “sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria" sostenendo che l'azione "sarà condotta dalle forze armate ucraine e i sabotatori indosseranno uniformi militari russe". Smentita immediata dalla Moldavia che invita alla calma, mentre Putin in un video annuncia il potenziamento dell'arsenale militare.

Intanto da Varsavia Biden rassicura i leader dei dei pesi dell'est della Nato: “Siete in prima linea, vi difenderemo” e afferma di non crede alle minacce di Putin sull'arma nucleare.

