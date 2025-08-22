TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:30 Capitani Reggenti al Meeting per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni 13:10 Storie documentarie sulle professioni di cura 10:08 Rimini: urina sulle auto della Polizia e le danneggia, poi aggredisce gli agenti. Arrestato 09:12 Katz: "Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia gli ostaggi" 07:31 Maltempo nel riminese: 19 persone evacuate a Viserba per un albero pericolante
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

ONU: fame a Gaza “promossa da alcuni leader israeliani come arma di guerra”

Grave la situazione umanitaria nella Striscia; mentre prosegue l'operazione militare delle IDF su Gaza City

22 ago 2025
ONU: fame a Gaza “promossa da alcuni leader israeliani come arma di guerra”

In corso l'operazione di terra israeliana su Gaza City; il ministro della Difesa Katz ha promesso di distruggerla se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti e porre fine alla guerra alle condizioni dello Stato Ebraico. Lanciati avvisi di evacuazione anche sul campo profughi di Jabalia. Duro il responsabile umanitario delle Nazioni Unite; la fame nella Striscia – ha dichiarato Tom Fletcher - “è apertamente promossa da alcuni leader israeliani come arma di guerra”. Stando ad un report dell'IPC le vite di 132.000 bambini sotto i 5 anni sono a rischio a causa della malnutrizione. Dichiarato lo stato di carestia, a causa del blocco degli aiuti. Ma quel “rapporto è falso”, hanno replicato le autorità israeliane; sostenendo come il documento si basi su dati parziali e di parte, e su informazioni provenienti da Hamas.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo