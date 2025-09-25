NAZIONI UNITE ONU, il leader Palestinese Abu Mazen: "La guerra di Israele uno dei capitoli più' orribili del XX e XXI secolo". A New York presente anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Sabato riferirà all'ONU la decisione della Repubblica di riconoscere lo Stato di Palestina.

"Da quasi due anni la gente palestinese a Gaza sta vivendo un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l'umanità, documentati e monitorati". Molto duro l'intervento in video-collegamento del leader dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen all'Assemblea Generale dell'Onu dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto. La guerra di Israele a Gaza, aggiunge, sarà ricordata come uno dei capitoli più' orribili del XX e XXI secolo. Abu Mazen ha poi esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere la Palestina.

Sui conflitti in corso ha riferito anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Israele – dice – ha superato il limite del principio di proporzionalità nella sua reazione ad Hamas.

A New York presente anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Sabato riferirà all'ONU la decisione della Repubblica di riconoscere lo Stato di Palestina. Oggi l'intervento all'incontro dei Ministri degli Affari Esteri del G20. In giornata anche confronti bilaterali, in particolare con i Ministri degli Esteri di Ungheria e Groenlandia Péter Futsal Szijjártó e Vivian Motzfeldt.

