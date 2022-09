Onu: incontri e accordi per il SdS Beccari. I Capitani Reggenti con diversi omologhi, tra cui il presidente Usa Biden

Luca Beccari in collegamento Skype

"Abbiamo avuto modo di confrontarci con diversi Paesi a livello bilaterale - spiega il segretario agli Esteri Luca Beccari -. Oggi ho sottoscritto un accordo per la protezione e la promozione degli investimenti con l'Ungheria. L'accordo siglato con il Madagascar era sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche. Così come un accordo di rafforzamento delle consultazioni politiche con la Serbia. Ieri ho partecipato a diversi meeting, tra cui 'Uniting for consensus' capitanato dall'Italia".

"I Capitani Reggenti hanno partecipato all'avvio dell'Assemblea generale - prosegue Beccari -. Hanno avuto diversi incontri di cortesia con omologhi (oltre ad aver partecipato al ricevimento del presidente Usa Biden, Ndr)".

"Qui il clima è quello del dialogo e del confronto - conclude il segretario -. Domani avremo il nostro intervento all'Assemblea generale come San Marino. Faremo un forte richiamo all'uso della diplomazia per la soluzione delle controversie. E poi un richiamo all'aumento della cooperazione economica tra Stati".

