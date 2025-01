ONU: "Israele ha sparato contro nostro convoglio nella Striscia"

Si continua a combattere in Medio Oriente. Israele lamenta che Hamas finora non ha rivelato quali siano le condizioni dei 34 ostaggi israeliani che si dichiara pronta a liberare nella prima fase di un eventuale accordo di cessate il fuoco a Gaza. Dall'ONU pesante accusa contro lo Stato Ebraico accusato di avere sparato contro un suo convoglio nella Striscia di Gaza: almeno tre persone uccise e altre sette ferite.

Attenzione ancora altissima sul caso della giornalista italiana Cecilia Sala arrestata nelle scorse settimane in Iran. Il fatto è diventato oggetto di un'inchiesta. Ad affermalo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano: "La giornalista italiana - ricorda - è stata arrestata per violazione delle leggi della Repubblica Islamica dell'Iran ma - precisa - non ha legami con l'arresto in Italia del cittadino iraniano Mohammad Abedini su mandato americano”. Il 15 gennaio udienza della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta dei domiciliari per l'ingegnere iraniano. Tema affrontato dalla premier Giorgia Meloni nel corso della visita lampo a Donald Trump. Tycoon che smentisce l'articolo del Washington Post sui presunti piani dei suoi consiglieri per dazi solo mirati: “Affermare che la mia politica tariffaria verrà ridotta è sbagliato – afferma – ed il Washington Post sa che è sbagliato”.