GUERRA IN UCRAINA ONU: Mosca fuori dal Consiglio per i diritti umani Tra i 93 voti favorevoli all'esclusione della Russia anche San Marino; tra i 24 contrari la Cina

Passa la risoluzione per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. 93 i voti a favore, tra cui San Marino, ma ci sono stati anche 58 astenuti e 24 contrari. La Cina ha chiarito la sua posizione contraria spiegando di opporsi con forza alla politicizzazione delle questioni relative ai diritti umani, solo dialogo e negoziato sono la via per uscire dalla crisi. “Questa decisione – ha evidenziato ambasciatore cinese all'Onu – aggrava solo la divisione tra gli stati membri”.

Alla Nato è stato ricevuto il ministro degli Esteri ucraino Kuleba che è tornato a chiedere sostegno militare: "La guerra per il Donbass – ha detto - vi ricorderà purtroppo la seconda guerra mondiale. La Russia ha i suoi piani e noi abbiamo i nostri, o ci aiutate ora o sarà tardi”. Domani in programma a Kiev l'incontro tra la presidente della Commissione UE Ursula Von Der Leyen e il presidente ucraino Zelensky. L'intelligence estera tedesca dichiara di aver intercettato conversazioni di militari russi che provano le responsabilità di alcuni degli orrori commessi a Bucha e in altre città ucraine.

