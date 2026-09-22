ASSEMBLEA GENERALE ONU ONU, Trump firma l'accordo di sicurezza con la Groenlandia "Gli USA avranno un controllo permanente e facoltà di agire, costruiremo basi militari" le sue parole

A margine dell'Assemblea generale dell'Onu, Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca.

Questo – ha detto il tycoon - “conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza di quel territorio; avremo piena facoltà di agire come necessario per difendere il continente americano, nonché l'Europa e altre aree".

"A nessun avversario degli Stati Uniti sarà più consentito stabilire una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili senza la nostra esplicita approvazione scritta. Costruiremo due basi militari di grande importanza”.

“Non vedo l'ora di collaborare con le splendide popolazioni di Danimarca e Groenlandia: sarà un'esperienza fantastica”, ha aggiunto.

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