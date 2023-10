ONU: "uccisi 9 membri del nostro staff nei raid su Gaza"

'Nove membri del nostro personale sono stati uccisi negli attacchi aerei sulla Striscia di Gaza da sabato'. Lo ha reso noto l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, sul suo profilo X. 'La protezione dei civili è fondamentale, anche in tempi di conflitto', ha aggiunto. Israele sta colpendo nella Striscia 'su scala senza precedenti', ha affermato il capo di staff dell'aviazione militare israeliana. Intanto nell'ultima salva di razzi lanciati da Gaza verso il sud di Israele, un palazzo è stato colpito ad Ashkelon. Secondo il ministero della sanità di Gaza, è arrivato a 1.055 il numero dei morti a Gaza con 5.184 feriti.

Il ministro degli Esteri Tajani ha chiamato, appena atterrato in Egitto, il figlio della coppia di italo-israeliani dispersi. Al segretario generale della Lega araba il ministro ha 'chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas'. 'E ho insistito sui due cittadini italiani con doppio passaporto'. Per l'Italia, ha spiegato Tajani, 'Hamas è responsabile di ciò che sta accadendo. Ma ho chiesto anche di fare tutto il possibile per circoscrivere il conflitto e impedire che si allarghi al Libano'. 'Dolore e apprensione' del Papa per la situazione in Israele e Palestina. 'Prego per le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto, e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati'.

Intanto sul fronte di guerra, Israele sta continuando a bombardare la Striscia di Gaza, dopo averne dichiarato lunedì «l’assedio totale» bloccando qualsiasi rifornimento di acqua, cibo, elettricità e carburante: finora i palestinesi uccisi negli attacchi sono almeno 1.055. Israele sta inoltre continuando ad ammassare mezzi militari vicino alla Striscia e l’ipotesi di un’invasione israeliana via terra sembra sempre più concreta. Non ci sono però ancora certezze su quello che farà il governo israeliano, anche a causa della presenza di ostaggi israeliani e stranieri a Gaza. Nel frattempo le forze israeliane hanno detto di aver ripreso il pieno controllo delle comunità brutalmente attaccate da Hamas e in cui sono stati uccisi più di 1.200 tra civili e militari israeliani: stanno uscendo nuove testimonianze e immagini di quello che è successo, ora che nelle comunità stanno arrivando i giornalisti israeliani e stranieri.