Ora della Terra: da Roma a New York, monumenti senza luce per illuminare il futuro

Nel video le immagini dello spegnimento delle luci

Un'ora senza luce per illuminare il futuro. Si è svolta in tutto il mondo l'Ora della Terra: manifestazione organizzata dal Wwf per sensibilizzare sul consumo di risorse naturali. Nella penisola italiana si è partiti da Roma e dalla Città del Vaticano, con lo spegnimento della cupola della Basilica di San Pietro. Alle 20,30 di sabato 22 marzo, infatti, ogni Paese ha tolto l'illuminazione ai principali monumenti per un'ora. Hanno partecipato città in tutto il mondo, da New York a Londra, da Parigi a tante altre capitali.