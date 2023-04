CRONACA ESTERA Orrore in Egitto, donna uccide il figlio di 5 anni per mangiarlo La madre ha confessato: 'L'ho ucciso con un'ascia'

Orrore in Egitto, donna uccide il figlio di 5 anni per mangiarlo.

La procura egiziana ha ordinato la detenzione preventiva di una donna accusata di aver ucciso premeditatamente il figlio di cinque anni per mangiarlo. Lo riferisce El Mundo. In una nota la procura ha dichiarato che la donna è stata portata in carcere dopo essere stata accusata di aver "ucciso premeditatamente il figlio di cinque anni con un'ascia", crimine che ha ammesso durante l'interrogatorio davanti ai magistrati. Secondo il rapporto della polizia, il crimine è avvenuto nella città settentrionale egiziana di Faqus, dove l'accusata "ha ucciso il figlio, lo ha smembrato e ha nascosto parti del corpo in casa". Le autorità stanno indagando sul movente dell'omicidio e hanno trovato l'arma con cui è stato commesso il crimine.

