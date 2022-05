Ossezia Sud: presidente eletto esprime dubbi su referendum

Ossezia Sud: presidente eletto esprime dubbi su referendum.

Alan Gagloyev, il presidente eletto dell'Ossezia del Sud, repubblica de facto indipendente della Georgia e riconosciuta fin dal 2008 da Mosca, ha espresso dubbi sull'opportunità di tenere ora un referendum sull'annessione alla Russia, indetto dal presidente uscente Anatoly Babilov per il 17 luglio. "Sostengo pienamente l'idea di una riunificazione del popolo osseto con la Russia - ha detto Gagloyev, citato da Interfax - ma un'altra questione è se questo sia il momento giusto per spingere per questo referendum". Gagloyev ha detto di non essere sicuro che Babilov si sia consultato con Mosca prima di prendere la sua decisione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: