Otto razzi colpiscono base italiana Unifil, nessun ferito. "Intollerabile" per ministro Crosetto

Otto razzi da 107 millimetri hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano. I razzi hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi della base dove non era presente alcun soldato. Non si registrano feriti. Cinque militari italiani sono sotto osservazione nell'infermeria della base e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili.

"E' intollerabile che" le basi dell'Unifil "vengano colpite". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa al termine del Consiglio Difesa.