Pace in Ucraina, il vicepresidente americano Vance: “Mosca vuole alcuni territori non ancora occupati”

Il faccia a faccia Putin – Zelensky si farà, ma gli intenti per arrivare a una pace duratura sembrano essere ancora distanti. Il presidente ucraino sostiene che l'incontro con Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Per Zelensky infatti "non c'è ancora alcun segnale da Mosca che indichi una reale intenzione di avviare negoziati sostanziali". L'arbitro di questo confronto, l'America, ancora sembra non riuscire ad accontentare le due fazioni. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D Vance annuncia che il nodo della trattativa per la pace verte sulla cessione di territori alla Russia, la maggior parte dei quali già occupati da Mosca, ma alcuni non ancora. Afferma inoltre che l'Ucraina vuole essere sicura di non venire nuovamente invasa e di poter mantenere un'integrità territoriale a lungo termine. Dall'Alleanza Atlantica intanto arriva il sostegno alla coalizione dei volenterosi dopo la riunione dei capi di stato maggiore.

NATO impegnata anche in Medioriente. Insieme ad altre organizzazioni internazionali hanno raccolto aiuti per circa 390 camion dai valichi di frontiera di Gaza; 250 i camion che sono riusciti ad entrare nella notte nella Striscia, nonostante l'avvio dell'invasione terrestre dell'Idf. Israele ha già preso il controllo della periferia di Gaza City e il governo ha approvato in via definitiva un nuovo insediamento in Cisgiordania dividendo così in due la regione.







