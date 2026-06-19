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Pace, Vance cancella il viaggio in Svizzera. Firma rinviata a tempo indeterminato

La Casa Bianca ha spiegato che "i piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti". Intanto Israele continua a bombardare il Libano: 16 morti

19 giu 2026
Pace, Vance cancella il viaggio in Svizzera. Firma rinviata a tempo indeterminato

Si complica il percorso verso un accordo definitivo di pace tra Stati Uniti e Iran: il viaggio in Svizzera del vicepresidente americano JD Vance, previsto per oggi, è stato cancellato, e il governo svizzero ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato dei colloqui tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan che dovevano tenersi al Bürgenstock, nei pressi di Lucerna.

La Casa Bianca ha spiegato che "i piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti" e che "la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile." Il ministero degli Esteri svizzero ha confermato il rinvio precisando che "la Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui" e che "il relativo lavoro preparatorio prosegue", senza indicare una nuova data.

Il portavoce del Dipartimento federale degli Affari esteri Nicolas Bideau ha ribadito l'impegno elvetico: "La Svizzera resta pronta e prosegue i preparativi." Il rinvio arriva nonostante le dichiarazioni trionfalistiche di Donald Trump, che in un'intervista ad Axios ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran "in modo totale", definendo il memorandum d'intesa firmato nei giorni scorsi qualcosa che "probabilmente equivale a una resa incondizionata".

Il presidente ha inoltre rivendicato il blocco navale imposto dagli USA nello Stretto di Hormuz: "Chi altro avrebbe potuto attuare un blocco simile? Io ho effettuato un blocco navale in cui nessuna nave è riuscita a passare."

Sul fronte libanese intanto non si fermano le tensioni: le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto raid aerei notturni contro infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale, in risposta — secondo Israele — a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sostenuto dall'Iran. Secondo l'agenzia di stampa statale libanese, almeno 16 persone sono state uccise nei raid.




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