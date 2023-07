Paesi Bassi: si dimette Mark Rutte; fatale, per l'Esecutivo, il nodo dei migranti Entro fine anno si tornerà alle urne

La scommessa politica di Rutte, forse, era dare una risposta ai timori di quella parte dell'opinione pubblica più sensibile all'appeal delle formazioni della destra nazionalista. Ma si è rivelata un azzardo. A determinare la caduta del Primo Ministro una proposta per contenere l'arrivo di migranti, limitando in modo drastico i ricongiungimenti familiari. Per molti olandesi del resto fu uno choc, lo scorso anno, vedere centinaia di richiedenti asilo accampati all'esterno dei centri d'accoglienza. Si pensò anche all'utilizzo di navi da crociera, per far fronte all'emergenza. Tema che continua a creare frizioni, quello dei migranti, nel Vecchio Continente; con dinamiche in piena evoluzione. Fatale - per il quarto Esecutivo guidato da uno dei Premier più longevi d'Europa – l'opposizione di due componenti dell'alleanza: i liberali e l'Unione Cristiana. La cosiddetta “trincea calvinista”; refrattaria ad ogni mediazione su una misura considerata in ogni caso eccessivamente severa. Epilogo di un'esperienza di Governo nata comunque tra mille difficoltà: 271 giorni per trovare una quadra. E poi la questione ambientale, altro grande elemento di dibattito nella dialettica europea. Un campanello d'allarme, per Mark Rutte, la clamorosa affermazione nelle elezioni locali del partito degli agricoltori. Nato per contrastare la strategia dell'Esecutivo sul taglio delle emissioni; e ipotetica avanguardia – in ambito UE - di una nuova declinazione della retorica anti-elite: incentrata questa volta sull'impatto sociale della transizione verde. Dimissioni insomma da tempo nell'aria, e con effetti ad ampio spettro; un altro colpo all'asse centrista che finora ha fatto da architrave alle scelte di Bruxelles. Rutte – che ha avuto oggi un colloquio con il re Guglielmo Alessandro – resterà alla guida di un governo di transizione fino alle elezioni previste per metà novembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: