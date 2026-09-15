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Paesi Bassi, sospetto sabotaggio sui binari: traffico ferroviario in tilt

Oggetti collocati lungo tre linee hanno provocato guasti e interruzioni. Disagi soprattutto nell’area di Utrecht, ma ripercussioni su tutta la rete nazionale.

15 set 2026
Paesi Bassi, sospetto sabotaggio sui binari: traffico ferroviario in tilt

Forti disagi in mattinata sulla rete ferroviaria dei Paesi Bassi, dove ProRail, gestore dell’infrastruttura, sospetta un’azione coordinata di sabotaggio. Lungo tre linee sono stati trovati oggetti collocati deliberatamente sui binari, che avrebbero provocato guasti alla rete e reso impossibile la circolazione dei treni in diversi tratti.

Secondo una portavoce di ProRail, in una ventina di punti sarebbero stati rinvenuti tubi fissati ai binari. I problemi più gravi si registrano nell’area di Utrecht, nel centro del Paese, ma l’operatore ferroviario NS segnala ripercussioni sull’intera rete. Coinvolti anche alcuni passaggi a livello, con conseguenze sulla viabilità stradale.

Non è ancora chiaro quando il servizio potrà tornare regolare. Le autorità stanno indagando e, al momento, non è stato accertato alcun collegamento con il Prinsjesdag, la cerimonia che inaugura il nuovo anno parlamentare all’Aia.




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