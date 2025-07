Palestina, Beccari: "Riconoscimento entro l'anno, prossima tappa la conferenza Onu a New York"

È bastato l'annuncio a provocare forti reazioni. “Parigi riconoscerà lo Stato di Palestina”, promette il presidente francese Emmanuel Macron, anticipando la decisione da prendere all'assemblea Onu di settembre. Ira di Israele e Usa. Dall'altra parte la soddisfazione di Hamas. La Francia sarà, dunque, la prossima nazione europea a riconoscere lo Stato mediorientale e si unirà all'elenco dei 147 Paesi che lo hanno già fatto. Nel vecchio continente alcuni degli ultimi sono stati Norvegia, Spagna, Irlanda e Slovenia.

San Marino ha già avviato il percorso per un progressivo riconoscimento, anche nelle sedi internazionali, e votato risoluzioni per cessate il fuoco e aiuti umanitari. A gennaio 2025 la consegna delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatrice palestinese Abeer Odeh. L'impegno, afferma il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, è arrivare a un riconoscimento "entro l'anno".

Il prossimo passaggio chiave sarà la conferenza Onu di New York per la soluzione a due Stati della prossima settimana e alla quale Beccari parteciperà. "Credo - afferma - che questa conferenza sia una grande opportunità per confrontarci e, magari, anche definire una linea comune sul riconoscimento. Il riconoscimento di un singolo Stato è un segnale importante, ma un riconoscimento che coinvolga la comunità internazionale e che lo faccia secondo approcci comuni ha molto più valore e molta più forza. Sarà una conferenza breve ma molto intensa, ricca di appuntamenti, di incontri, tutti su questo tema. Noi parteciperemo sia ai lavori formali sia a quelli a latere e poi vedremo quali saranno le risultanze. A settembre ci sarà l'Assemblea generale: sarà un altro momento importante di confronto".