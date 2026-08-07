Paolo Rondelli al World Pride di Amsterdam, occasione di confronti sui diritti LGBTQIA+

Una giornata fitta di appuntamenti, quella dell'ex Capitano Reggente Paolo Rondelli, che si trova in Olanda in occasione del World Pride 2026. Rondelli ha incontrato personaggi di spicco per fare fronte comune sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+. Le sue parole:



"Interessante discussione quella di oggi con il primo ministro olandese Rob Jetten e con l'ex primo ministro irlandese Leo Varaktar sulla leadership e sulla presenza e sul nostro ruolo di politici LGBT plus all'interno delle istituzioni e su come le nostre storie si sono intrecciate con la nostra vita.

"È stata una situazione estremamente interessante piena di dialogo qui durante la conferenza per i diritti umani e ha portato un forte contributo su alcune certezze, una che alcune categorie della comunità sono più sotto attacco di altre, come le persone trans, ma che tutta la categoria e tutta la comunità delle persone queer è in pericolo in questo momento soprattutto per le politiche populiste e estremamente reazionarie che stanno venendo fuori in giro per il mondo, ma che l'altro aspetto è dove i diritti civili sono più garantiti la società ne trae beneficio e l'economia sociale ne trae beneficio con una maggiore partecipazione delle persone e una maggiore presenza.

"Questa sera avremo un altro momento di incontro pubblico e poi domani ci sarà la marcia conclusiva che celebra qui ad Amsterdam i 25 anni del matrimonio egualitario".









