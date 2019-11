Papa ai giapponesi: “L'uso di armi nucleari è immorale”

Il pontefice, in partenza domani per la Thailandia, sarà in Giappone dal 23 al 26 novembre. Visita anticipata da un videomessaggio in cui sottolinea che “usare le armi nucleari è immorale". Il Papa chiede di difendere la vita e di lavorare per una pace sicura, che dura nel tempo: "quando è reale - dice - non indietreggia: la si difende con i denti". Il tema scelto per questa visita è "Proteggere tutta la vita". "Questo forte istinto che risuona nel nostro cuore, di difendere il valore e la dignità di ogni essere umano, acquisisce un'importanza particolare dinanzi alle minacce nei confronti della coesistenza pacifica che oggi il mondo deve affrontare, specialmente nei conflitti armati", sottolinea Papa Francesco. "Il vostro Paese è molto consapevole della sofferenza causata dalla guerra. Insieme a voi - dice ancora il Papa - prego affinché il potere distruttivo delle armi nucleari non torni mai più a scatenarsi nella storia umana. L'uso di armi nucleari è immorale"